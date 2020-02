Giornata speciale per la Juventus Women. Dopo la vittoria di ieri per 4-0 contro il Verona, le ragazze di Rita Guarino possono festeggiare anche per un altro evento. Oggi 23 febbraio è il compleanno di Doris Bacic, portiere classe 1995 che si è trasferita in bianconero nell’estate del 2018 dall’Anderlecht. Una ragazza che iniziò la sua carriera da attaccante, ma, perché non passava mai il pallone, fu spostata all’estremo opposto del campo, costruendoci su la sua fortuna. Anche la Juventus, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto fare i suoi personali auguri: “Buon 25esimo compleanno, Basic! Possa la tua giornata essere stravagante e divertente come te!”.