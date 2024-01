Le parole dialla Domenica Sportiva:"Ci abbiamo provato per i primi 60 minuti, abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con le grandi però dopo il primo gol ci siamo sgretolati. Vlahovic lasciato troppo libero? Ora ogni pallone che tocca Vlahovic lo trasforma in oro, l'ha presa male ma è andata sotto l'incrocio, cosa puoi farci? L'importante è che ci abbiamo provato, raccogliamo ciò che di buono abbiamo fatto e pensiamo alla partita contro il Genoa. La Juventus è una squadra cinica ci ha lasciato giocare ma quando ha avuto l'occasione ti fa male. Ripartiamo da quello che si buono abbiamo e ricarichiamoci per la prossima".