Durante la conferenza stampa odierna, il calciatore del Lecce Baschirotto ha parlato anche della prossima sfida di campionato contro la Juve e del duello personale con Dusan Vlahovic.'Quando incontro giocatori di livello mondiale mi diverto sempre perchè per me si tratta di un test importante. Quindi mi metto alla prova, do un qualcosa in più e mi stimola anche per vedere a che livello sono arrivato io. E' un ulteriore stimolo giocare contro giocatori così importanti'.