Barzagli a DAZN pre Lecce-Juventus

Andrea, a DAZN, parla così del momento della Juventus."Significa tanto andare davanti. Ma è sempre la risposta che si dà all'Inter. Juve e Inter si danno botta e risposta, ora tocca alla Juventus giocare prima, e hanno una partita molto difficile. Il Lecce è scomodo, produce, non ha mai perso in maniera netta tranne con il Napoli. Conta di nuovo rispondere, poi si vedrà.La Juve ha sempre segnato a parte l'Atalanta. I gol li fa. Ora che segnano gli attaccanti ha ancora più opzioni. Chiesa è un giocatore che quest'anno, inventato da seconda punta, è incredibile. Può inventare qualsiasi cosa. Ha dei problemini, ma strappi che ti garantisce sempre. E poi Yildiz, è stato inventato. La Juve è stata la prima a puntare sulla seconda squadra, hanno preso questo ragazzo. Ha dato un impatto e una qualità che per giocare in questa Juve, che quest'anno si sta giocando il campionato, vuol dire che è forte forte. In allenamento devi far vedere. Magari vieni lanciato in un momento in cui le cose vengono meno, ma poi devi essere costante. E lui fa vedere ogni partita qualcosa".