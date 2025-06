Barzagli: 'Tudor è entrato bene nella Juventus. Ora al Mondiale...'

Getty Images

Mondiale per Club-Juventus, le parole di Barzagli

ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista dell'esordio dellaal Mondiale per Club, nel match di questa notte contro l'Al-Ain - "Il Mondiale ha molte incognite, soprattutto per gli avversari. Per la Juventus sarebbe importante partire bene, poi vediamo. Sono gare difficili, secondo me le sudamericane e le americane sono abituate a una stagione stressante come quella che ha avuto la Juve ma anche Inter. Bisogna vedere chi ha più energie, è una competizione interessante e la Juve deve partire con una vittoria. Dipende anche dove giochi, ci sono temperature molto alte, con squadre che si allenano in queste condizioni. Le partite non sono semplici".

- "Penso che abbia già dimostrato di essere un allenatore deciso, ha un'ottima comunicazione e secondo me è entrato molto bene nella squadra, anche nel finale di campionato. Questo torneo viene in un momento particolare dell'annata ma ha tutto per fare molto bene".- "Il momento è molto particolare, arriva dopo uno stop per le Nazionali… Da non sottovalutare, un momento in una fase di stagione molto calda. Ci vuole attenzione".- "Quando fai certe competizioni le brutte figure o il giocare per giocare non lo fa nessuno. Credo che ci terranno tutti molto, ci sono squadre forti di tutto il mondo ed è bello, soprattutto se giochi in un contesto diverso, negli Stati Uniti dove l'anno prossimo ci sarà anche il Mondiale, in stadi dove l'atmosfera sarà molto calda. Penso che sarà bello provare a vincere".