Ci ha ripensato, Andrea Barzagli. Nello staff del nuovo allenatore bianconero, Maurizio Sarri, dovrebbe trovare posto la vecchia bandiera, sempre in campo in queste ultime stagioni, ritiratosi al termine della scorsa stagione. Andrea dovrebbe - da metà settembre - vestire il ruolo di Zola al Chelsea, nel rapporto tra spogliatoio e Sarri, aiutandolo ad ambientarsi con un gruppo ricco e movimentato. Dopo gli otto scudetti consecutivi vinti sul campo con la Juventus, dunque, per Barzagli è pronto un ruolo fondamentale nello staff di Sarri, prima di tentare una probabile avventura in solitaria da allenatore nel prossimo futuro su qualche panchina importante.