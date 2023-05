L'ex difensore della Juve, Andrea Barzagli, è tornato a parlare delle finali di Champions perse: "Abbiamo trovato le squadre più forti degli ultimi 30 anni, ricche di talento, come Barcellona e Real Madrid: ce la siamo comunque giocata, ma probabilmente con una doppia sfida avremmo potuto spuntarla. Le finali di Champions non capitano spesso, è stato tosto ricominciare. Non vincerne nemmeno una è stato il nostro rimpianto più grosso"