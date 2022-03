L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida della Juventus contro lo Spezia ed ha commentato la cosa Scudetto della Juventus. Queste le sue parole:



SCUDETTO - "Se vogliamo trovare un difetto diciamo che la Juve non brilla ed il gioco è discutibile. C’è la mentalità di arrivare ai trofei. Hanno passato anni a cercare la qualità oltre alla vittoria. Un anno è andata, uno no con tutte le difficoltà del caso. Allegri sa come arrivare in fondo. Se vincono tutte le partite arrivano a 83 punti, che è una quota molto bassa. Significa che per vincere lo scudetto lo devono perdere gli altri. Recuperare ora 8, 7 o 5 punti è difficile, le distanze sono ampie".