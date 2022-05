L'ex difensore della Juve, Andrea Barzagli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN, dove ha parlato anche del futuro del suo ex compagno Giorgio Chiellini.



'Non so dove andrà. Gli Stati Uniti sarebbero un’esperienza, poi per fare il dirigente avrà tutto il tempo che vorrà. E’ un ragazzo super in gamba. Anche io ci pensavo quando ho smesso ad una esperienza negli Stati Uniti, poi stavo troppo male. Ma l’ho visto in finale di Coppa Italia, le ha prese tutte lui'.