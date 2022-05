A DAZN, Andrea Barzagli parla così della Juventus e del ko contro il Genoa: "Dopo tutto quello che è successo Criscito ha dimostrato grande carattere. Dybala? Questi giocatori così talentuosi sono determinanti. In una partita far gol e prendere palo non è poca roba. Vlahovic? Si è mosso, ma siamo abituati a vedere un attaccante per fare gol".