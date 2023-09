Le parole dialla Gazzetta dello Sport:BONUCCI INCONTRA IL NAPOLI - "Leo si ritrova contro un’italiana, e quando vai all’estero e torni qualcosa in più una sfida del genere te la dà. Il giocatore sente un certo effetto particolare a giocare contro squadre che conosce. O che magari ha appena lasciato, e penso a Tonali che se n’è appena andato dal Milan e tornerà a San Siro: posso solo immaginare come si sentirà a ritrovare quello che è stato il suo stadio. E vale anche per Donnarumma, altro avversario del Milan".