Andrea Barzagli si aggiudica il "premio Nicola Ceravolo". La X edizione dell'evento, scrive Tuttosport, si svolgerà mercoledì 5 giugno 2019 presso il Teatro Politeama di Catanzaro ed avrà quale ospite d'onore il difensore della Juventus. Maurizio Insardà, ideatore e organizzatore del premio ha dichiarato: "La scelta di attribuire il riconoscimento che giunge al traguardo delle dieci edizioni in un crescendo di successi a un professionista serio e leale come Andrea Barzagli, è stata operata per dare il giusto e meritato riconoscimento a un calciatore con una storia importante e comunque sempre orientata verso la lealtà che lo hanno portato a conquistare innumerevoli successi". In precedenza i personaggi premiati sono stati: Claudio Ranieri, Marcello Lippi, Fabio Capello, Antonio Conte, Cesare Prandelli, Javier Zanetti, Carlo Ancelotti, Luciano Spalletti e, nella scorsa edizione, il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.