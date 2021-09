Andrea, ex difensore della Juventus, ha parlato a margine del 'Premio Rocco' a Firenze: "Mi fa piacere ritirare un premio importante nella mia città. Sono orgoglioso di quanto ho fatto. Dopo un anno passato lontano dal calcio sto rientrando in maniera moderata. Cosa penso di questa Serie A? Le prime partite - dice a Tmw - sono sempre emozionanti e con tanti gol. Tutto molto interessante: c'è qualche certezza, altre meno. Se mi aspettavo le difficoltà della Juve? Potevano starci, magari non così. Due partite strane e comunque siamo solo all'inizio"."Come fare senza Ronaldo? Con lui sono 30 gol assicurati. La Juve però ha giocatori in grado di segnarne diversi. Le piace la Fiorentina? Sì, ho visto tutte e due le partite e notato grande voglia, grande pressing. L'allenatore ha le idee chiare e potrà ancora migliorare. Chi la favorita per lo Scudetto? Avevo detto Inter o Juventus e rimango sempre della stessa idea. Forse l'Inter ha qualcosa in più, la vedo molto convinta. Mi piace pure il Napoli ma potrebbe esserci qualche sorpresa. Il ringiovanimento Juventus va bene? Sì, è normale che prima o poi i cicli finiscano".