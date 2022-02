Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Scudetto per la Juve? E' normale che ci possa credere. Anche se a 11 dalla fine, 7 punti sono tanti, ma ci può credere, visto l'andamento lì davanti e il calendario che sorride alla Juve in questo periodo. Ma chi vincerà il campionato farà almeno 8-9 vittorie nelle ultime. E' impazzito completamente il campionato, sembrava chiuso e invece si è riaperto totalmente.



Chi ricorda Vlahovic? Suker".