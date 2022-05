"Sei arrivato che eri 'U Picciriddu", sei diventato uomo, sei diventato sempre più "Joya".Insieme abbiamo condiviso tanto, ti ho avuto accanto in autobus, al tavolo e sono stato il bersaglio preferito di ogni tuo scherzo.Diciamo che ti ho sopportato abbastanza… però mi hai fatto divertire parecchio, in campo e fuori.In bocca al lupo per il futuro amico mioTi voglio bene".Così, con un bel messaggio e tanto affetto, Andreaha voluto salutare Paulo, che a fine stagione darà l'addio alla Juventus.