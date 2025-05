Il terzo ritorno di Barzagli alla Juventus? La breve esperienza con Sarri e perché andò subito via

Juventus FC via Getty Images

Andrea, un legame forte, prima di tutto con i tifosi bianconeri, che lo hanno potuto vedere all'opera per molti anni. In particolare dal 2011 al 2019. Ha fatto parte della Juventus dei nove scudetti consecutivi,Mai una parola fuori posto, mai una polemica, solo grande dedizione alla causa bianconera.Non è un caso allora se la Juventus, dall'indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, stia pensando anche a lui come figura da riportare dentro il club. Pochi come lui conoscono la Juve e hanno incarnato alla perfezione il dna bianconero.e. Sarebbe un nuovo capitolo per lui anche se non il primo all'interno del calcio dopo essersi ritirato. Barzagli alla Juventus in realtà c'era già tornato, o meglio, era rimasto dopo aver deciso di smettere da giocatore.

l'ultima del primo ciclo di Massimiliano Allegri a Torino. All'epoca aveva 38 anni e decide che era giunto il momento di dire addio al calcio giocato. Non fu però un vero distacco dalla Juventus visto che rimase a Torino e dentro il clubche sostituì Allegri in panchina. A Barzagli era stato affidato il lavoro sulla difesa, in particolare quello individuale sui giocatori bianconeri ma l'esperienza durò pochi mesi., legati alla famiglia.che mi ha fatto capire il mondo dall’altra parte anche se era un momento della mia vita nel quale dovevo staccare completamente, non ci stavo con la testa. Ho scelto di non continuare per queste mie indecisioni personali. Poi ci sono altre cose, sulle quali non torno su, che mi hanno fatto capire come è diverso il mondo oltre a fare il calciatore". Così in un'intervista spiegò la decisione.L'estate scorsa invecema le contestazioni della piazza viola visto il passato alla Juventus fecero fare marcia indietro al club. Dimostrazione però che da tempo Barzagli ha ricominciato a pensare di tornare nel calcio con un nuovo ruolo. E la Juventus potrebbe - di nuovo - dargli l'occasione di farlo.