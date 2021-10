Andrea, a DAZN, parla di Verona-Juve."Mi ricordo molto bene l'ultima vittoria. Stadio sempre molto caldo per la Juve. Sarà difficile anche stasera, vengono da una sconfitta entrambi. Vorranno fare punti"."Penso che siano due squadre diverse, la Juve ha bisogno di lavoro, di calma, di stare tranquilli. E risultati. Possono ridare la marcia in più. Sembrava trovata, ma il ko in casa nonostante le palle gol... comunque nei momenti difficili la Juve dà il meglio di sé"."E' andato su chi conosce bene. Anche se sei sulla strada giusta, puoi cadere. Ci aspettiamo che risalga. Dove? Non lo so. Ma lo dimostrerà. Comunque la Juve ha giocatori importanti""Sembra dal mio saluto che io sembrassi freddo. Lo facevo per rispetto. Lui è rilassato, ma ha un'età giusta per gestire la tensione delle partite. Saprà benissimo come affrontare la partita, lui con la giusta tranquillità".