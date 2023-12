Andreaai microfoni di Dazn ha parlato dell'ex compagno Giorgio. Le sue parole:"Un ottimo compagno, fantastico, colto, il saggio del gruppo. In campo dava sicurezza, sensazione di dire per fortuna che gioca con me. La cosa che mi faceva più ridere nella partita era quando riusciva a far innervosire l'attaccante, prendeva fallo, si alzava e dava il cinque all'attaccante. Facendo fallo dovevano anche dargli il cinque. Per un attaccante era difficile"."La prima volta che lìho conosciuto? Eravamo in camera insieme in Nazione Under 21, lui aveva tre anni in meno. Poi ci siamo rivisti in nazionale maggiore e alla Juventus dove ci siamo conosciuti meglio"."Per quello che ha fatto, per la persona che è laureato, super in gamba, testa manageriale. Penso dovrà fare quel percorso e che sia il suo, gli auguro il meglio. Non è da affrontare immediatamente, ci saranno degli step ma è talmente intelligente che li farà".