Le parole di Andrea Barzagli al canale Twitch della Juventus: "Mi è passata la carriera davanti, mi sono tolto un peso. Quando vivi per l'ambiente calcio, Juve, ero dentro e mi sentivo parte di questa squadra da anni. E mi sono svuotato da tutte le responsabilità. Ho fatto una carriera meravigliosa e mi sono goduto il momento. Tutti i tifosi mi hanno acclamato e mi hanno fatto fare il giro di campo. Nel mio modo di vedermi sono sempre stato un giocatore a disposizione degli altri, come un gregario. Avevo visto la festa per Del Piero, avevo visto Gigi, non mi aspettavo la stessa cosa perché non ero grande come loro, ho fatto anche meno anni di loro. Sentir invocare il mio nome, fare il giro dello Stadium, ti rendi conto che hai fatto qualcosa di importante per loro. Emozione fortissima e quando mi capita di rivederlo le emozioni sono sempre forti"