Bonucci e Chiellini proseguiranno con la Juve, mentre Buffon ragiona se continuare al Psg o scegliere un'altra avventura da Champions.Ve lo avevamo rivelato (qui) e poi prima ancora della conferma di Allegri: "Sta iniziando a guardare le cose da una prospettiva diversa, perché in futuro potrebbe entrare in uno staff e occuparsi dei difensori". Probabilmente non seguirà Allegri, scrive Tuttosport, ma potrebbe restare alla Juventus, perché le porte della Continassa per lui saranno comunque aperte se vorrà iniziare in bianconero la sua carriera, con qualunque tecnico.