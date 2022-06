Al termine dell'evento tenutosi presso il palazzo Pitti Uomo di Firenze, l'ex difensore della Juve, Andrea Barzagli, ha rilasciato delle dichiarazioni si quello che è il mercato che sta progettando la Vecchia Signora.



SU GATTI - 'L’ho visto giocare poche volte, ma ne ho discusso con alcuni addetti ai lavori e me ne hanno parlato sempre molto bene. Per entrare nel gruppo Juve serve personalità e credibilità, vedremo da lì se sarà pronto. Se è un ragazzo che merita avrà sicuramente il suo spazio e me lo auguro anche per il calcio italiano, dato che siamo un pò carenti in quel ruolo'. SU POGBA - 'Lo vedrei bene perché tornerebbe in un ambiente che a lui può dare tanto. È alla ricerca di stabilità e alla Juve c’è anche professionalità e voglia di vincere. Sarà coccolato anche con le pressioni'.



DI MARIA – 'Al di là di questioni di mercato e di età, come giocatore è un giocatore straordinario, senza dubbio. C’è sempre da valutare la voglia però e quanto potrà essere affidabile'.