Andrea Barzagli ha raccontato la sua Juve al canale Twitch dei bianconeri. Dopo la prima parte dell'intervista ( QUI ) ecco alcuni nuovi spunti: "In dieci anni ho tanti aneddoti, alcuni si possono raccontare, altri no.".- Uno dei giocatori con più personalità che è passato negli ultimi 10 anni alla Juve. Tra i primi tre per personalità. C’era sempre nei momenti che contavano. Come i grandi calciatori. Era un fenomeno.- Ronaldo ci ha fatto sempre gol quindi è sempre stato molto complicato con lui. Drogba anche, una forza della natura. Ronaldo? E’ il miglior finalizzatore di tutti i tempi. Ti fa gol in tutti i modi. Il record di gol dice tutto. La sua cattiveria e la sua fame sono cose incredibili.Pirlo, uno dei più forti centrocampisti degli ultimi venti anni, Buffon perché lo considero il portiere più forte di sempre. Gli altri due li metto assieme, sono Del Piero e Tevez. Loro erano di un’altra fascia. Pirlo lo vedete molto serioso ma in realtà è, nel senso buono, un 'cazzone'. Ha dato a tutti tanta fiducia e qualità. Di un’intelligenza rara.- Padoin è stato mio compagno di camera ed è stato uno dei giocatori fondamentali di quella Juve. Si è fatto trovare sempre pronto e ha ricoperto diversi ruoli. Persona sempre positiva, rideva sempre".