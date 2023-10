Andrea Barzagli si è soffermato anche sulla vita trascorsa a Torino nell'ampia intervista concessa al canale Twitch della Juventus.'Per un calciatore credo che Torino sia una delle città migliori. Aldilà che è bellissima, piena di storia e di cose da vedere, con un centro bello da visitare e sicura per le famiglie. Non è una città che ha tantissime distrazioni e anche questo fa molto per un calciatore, perché si tratta di ragazzi giovani e le tentazioni sono dietro l'angolo'.