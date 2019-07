Andrea Barzagli e la sua nuova vita, tra relax, studio e... non solo. L'ex Juventus sta per iniziare il ritiro precampionato organizzato dall’Aic a Coverciano riservato ai giocatori “senza contratto”. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che scrive: ha deciso di partecipare non (solo) per tenersi in forma, ma soprattutto perché da quest’anno seguendo il corso parallelo al ritiro si potrà conseguire l’abilitazione ad “allenatore di base - Uefa B”. In corsa per il futuro, con il campo ancora a fargli da fedele compagno di vita. Assieme a lui a Coverciano tanti ex Serie A: da Stefano Sorrentino a Nocerino, passando per Domizzi, Pasqual, Acquafresca, Brivio, Puggioni, Succi e Ciro Capuano.