Andrea Barzagli non comincerà la stagione con la Juventus. Potrebbe non essere una novità, se consideriamo che il centrale Campione del Mondo ha appeso gli scarpini al chiodo lo scorso maggio, ma, come si legge su La Gazzetta dello Sport, la vera notizia è che non prenderà parte dello staff di Maurizio Sarri.



PER ORA - Barzagli non ci sarà, quindi, ma non si tratta di un vero e proprio dietrofront. Barzagli, infatti, avrebbe solamente chiesto del tempo di transizione prima di buttarsi in questa nuova avventura: l'inserimento nello staff, perciò, potrebbe essere solo rimandato. A quando? O alla prossima stagione o, addirittura, in corsa già da questa.