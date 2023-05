Ai microfoni di Dazn Andreaha parlato del futuro dellae di Massimiliano. Le sue parole:"Se mi sorprenderebbe se Allegri non fosse più l’allenatore della Juve? In questo momento non mi sorprenderebbe niente, la situazione Juventus è complicata. Bisogna vedere a metà giugno, ci sono delle cose da risolvere tra società, squadra e allenatore".