Le parole dialla Milano Football Week:"Secondo me a volte si sottovaluta quello che ha dovuto affrontare. Le prestazioni possono non piacere, a me non fanno impazzire ma non so se qualcun altro arriverebbe a questi risultati. Ma soprattutto non so chi avrebbe gestito una stagione del genere. Ci devi essere dentro, quando ti cambia la società e cambiano le certezze. Ci è voluto uno come lui, di esperienza. Valuteranno a fine stagione".