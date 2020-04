Oggi collaboratore tecnico della Juve, ieri difensore della difesa bianconera e della Nazionale.è intervenuto in una diretta Instagram di Fabio Cannavaro col quale ha vinto il Mondiale nel 2006. L'ex giocatore ha parlato così del, mi faceva piacere stare almeno un anno nell'ambiente per conoscere un'altra parte del calcio". Barzagli è stato uno dei protagonisti della BBC, il terzetto dei difensori titolari della Juve completato da Chiellini e Bonucci: ". Leo mi chiama mister, anche se in realtà poi fa il sorrisino. Buffon è sgamato da quando arriva, mi chiama mister e ride subito. Quando lo sento dire da alcuni con cui ho giocato ho una sensazione strana, ma quando mi sento di dare un consiglio lo accettano sempre".- "Negli ultimi anni ho iniziato a pensare in modo diverso, l'anno scorso mi sono reso conto che dovevo smettere perché stavo iniziando ad accettare tutto.. Anche Chiellini è in forma, ora può approfittare dello stop forzato per tornare al 100%.- "Siamo arrivati stracotti alla sfida con la Spagna, ma anche se fossimo arrivati in forma loro erano comunque più forti e avevano un gioco di gruppo.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI