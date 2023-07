In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Andreasi è soffermato anche su Adrien. Ecco il suo pensiero sul francese: "Che Adrien fosse un giocatore diverso e con qualità speciali si era notato fin dal primo allenamento con noi, nel 2019, quando arrivò allae io lavoravo nello staff bianconero di Sarri. Abbiamo sempre considerato Adrien fortissimo. E non solo noi: parliamo di un centrocampista lanciato giovanissimo da Ancelotti, schierato sempre da Blanc ed Emery al Psg e da Sarri, Pirlo ealla Juventus. Semplicemente Rabiot aveva soltanto bisogno di trovare continuità. Nell’ultima stagione l’ha trovata ed è esploso del tutto, anche in zona gol".