La prossima stagione di Andrea Barzagli sarà ancora bianconera. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, per il difensore toscano si prospetta un ruolo importante all'interno dello staff di Maurizio Sarri. Su modello di quanto fatto da Gianfranco Zola la scorsa stagione al Chelsea, Sarri sta pensando a Barzagli come collante tra direzione tecnica e giocatori. Una posizione da "vice" del tecnico Figline con, però, una particolare attenzione ai giocatori: un piccolo segno di continuità per Barzagli, che ha appena appeso gli scarpini al chiodo e deve gestire la delicata fase di transizione del post-carriera.