Intervistato da Il Corriere dello Sport, l'ex Juve Andrea Barzagli ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A. "Credo sia un bene per lo spettacolo che ci sia equilibrio", le sue parole. "Una squadra che “ammazza” il torneo e lo stravince non è positivo per l’interesse della gente. A fine gennaio pensavo che l’Inter potesse prendere il volo anche quest’anno e invece l’attuale classifica testimonia che tutti hanno dei limiti. Il principale è che nessuno ha costanza, la componente fondamentale per vincere. Milan e Napoli stanno facendo il massimo, Inter e Juve sono un pelino al di sotto delle aspettative".