Barzagli: 'Lotta scudetto e per il quarto posto? Che stress per le squadre!'

Andrea Barzagli - di cui si è tornati a parlare tanto negli ultimi giorni a seguito dell'indiscrezione di un suo possibile ritorno in bianconero L'ex Juventus - di cui si è tornati a parlare tanto negli ultimi giorni a seguito dell'indiscrezione di un suo possibile ritorno in bianconero insieme a Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci - è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Torneo Manlio Selis, che si tiene a Porto Cervo in Sardegna, dicendo la sua anche sulla lotta scudetto in Serie A: "Emozionante, per noi che vediamo da casa, molto intenso per le squadre coinvolte. Fare l'ultima settimana con questo stress non è semplice. E vale anche per la zona Champions e per quella retrocessione. Il Napoli ha quel qualcosa in più, dopo quei 5 minuti finali di ieri. Mi immagino vederli essendo tifoso di una delle due squadre...".

Le parole di Barzagli da Porto Cervo

- "Sì, è cambiato. Adesso per diventare un top devi saper fare tutto e quindi anche impostare oltre che difendere. Per me la cosa principale rimane essere difensore, poi ci abbini altre cose. Con alcune regole rimane confusione e non è facile. Soprattutto l'uso delle braccia, aspetto fondamentale e difficile da gestire in area di rigore. Difficile anche fare i giusti allenamenti per quello. C'è più attenzione rispetto a quando giocavo io e quando usavamo anche l'esperienza".