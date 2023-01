A Gazzetta, Andreaha parlato così della difesa della Juventus: "Leo Bonucci è lì da una vita ed è sempre il capitano, ma i tre brasiliani hanno dimostrato di sapersi compensare al meglio giocando a tre. Danilo e Alex Sandro in questo momento della carriera sono più a loro agio come centrali, ma grazie alle loro qualità e al passato da terzini garantiscono anche palleggio in costruzione. Conosco bene entrambi. Sono brasiliani sì, ma anche un po’ italiani: sempre sul pezzo. Danilo ha una dote incredibile: non sbaglia mai la partita e all’interno dei novanta minuti è spesso protagonista di salvataggi preziosi. È un giocatore di livello internazionale, intelligente e abile nelle letture: certo che sarebbe stato bene anche con noi della Bbc".