Andrea Barzagli si racconta a tutto tondo. Il difensore ha giocato la sua ultima partita con la Juventus il 19 maggio, prima di salutare tutti e ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato. Resterà nel club, probabilmente, per far parte dello staff tecnico. Intanto, a JTv ha parlato così: "Primo incontro? Sono arrivato la sera tardi all'aeroporto, con mia moglie e mio figlio. Poi sono andato a dormire e la mattina mi sono svegliato per le visite mediche. Lei è andata a fare una passeggiata, mi ha detto bellissimo, bellissimo. Torino per un calciatore è perfetta, specie per uno della Juventus. Perché è piccola, viviamo quasi tutti in centro e ormai è abitudine vedere calciatori in centro. Non ti dà fastidio nessuno, a parte nei weekend lì ti possono massacrare di foto.



JUVE - Nasce perché Paratici non so come mai, ma veniva a vedermi a Wolfsburg. Mi ha svoltato la vita e la carriera. Ho sempre sognato una grande squadra, ci ho sperato dopo il Mondiale, non è successo e poi ho scelto di andare in Germania. Lì ho vinto uno scudetto incredibile. Poi è arrivata la Juve e ho detto subito di sì. Con lo Stadium, 6 mesi dopo, è cambiato tutto. I risultati, le vittorie fanno la differenza per crescere, però l'inaugurazione ci ha fatto provare cosa vuol dire essere alla Juventus. Poi il primo scudetto ci ha lanciato, con la bravura del presidente, del club, del marketing, che hanno fatto cose straordinarie per arrivare a giocatori importanti, come l'ultimo Cristiano Ronaldo.



AGNELLI - Il primo incontro? Non ricordo se allo stadio o in sede, mi sembra in sede. C'è stata ammirazione, poi vedere un ragazzo giovane - non molto più vecchio di me - però per l'importanza che ha iniziare a fare il presidente della Juve a 37 anni è una grande responsabilità.



DEL NERI - C'era quando sono arrivato a gennaio. E' stato uno degli allenatori più influenti della mia carriera, perché mi ha fatto debuttare in Serie A, mi ha fatto fare un campionato intero e ha dato il consenso per prendermi. Ed è una bravissima persona ed è stato uno di quelli che ha dato il via a una difesa a zona, alta e aggressiva. ESORDIO - Contro il Palermo? Abbiamo perso 1-0. Sono tornato, abbiamo perso e mi sono preso pure qualche fischio. Male. Ho detto: iniziamo bene.



I PRIMI SEI MESI - Difficili, ricordo la vittoria con l'Inter, bella per l'ambiente. Ma sono mesi che raccontano tutto il periodo, con la rimonta subita con il Catania. Non vincere con la maglia della Juve è un peso. Se perde la Juve sei in prima pagina, con critiche e pagelle brutte, che bene o male molti guardano. Io negli ultimi anni, tutte le volte che facevo bene guardavo il giornale, altrimenti non lo guardavo per un paio di giorni. Tanto c'era sempre la partita dopo. Se no entri un vortice e non va bene, devi cercare di estraniarti anche se non è facile, in Italia si vive di questo.



SCONFORTI - Due anni fa, quando abbiamo perso con il Napoli. Arrivo ad allenamento e c'erano un po' di facce tristi. Ho guardato 4 o 5 di noi e ho detto: 'Mamma mia, abbiamo perso il campionato'. E tutti: 'Basta, ma che dici'. Io lo dissi in parte per motivare tutti, in parte perché lo pensavo.

Seguono aggiornamenti