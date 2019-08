Oggi in Sardegna è andata in scena una partitella sulla sabbia con una "rappresentanza" di grandi ex calciatori della. In campo ci sono, infatti, Andrea, ritiratosi al termine della scorsa stagione con la maglia bianconera, Stephan, al momento svincolato dopo l'addio all'Arsenal dello scorso 1 luglio, e Claudio, allo stesso modo alla ricerca di una squadra dopo la partenza dallo Zenit San Pietroburgo. Intanto, i tre si divertono insieme, ricordando il passato bianconero.