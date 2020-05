1









Secondo quanto riferito da La Stampa, Andrea Barzagli ha deciso di lasciare il suo incarico di preparatore e, di conseguenza, la Juventus. L'ex difensore non si è ancora presentato alla Continassa e le indiscrezioni lasciano pensare ad un addio. Non ci sarebbero attriti dietro questa scelta, ma solo la necessità di staccare con la routine del calcio. Infatti, per la quarantena, Barzagli è tornato in Umbria dove vive la famiglia e lì sembra intenzionato a restare. Una pausa, quindi, visto il poco tempo trascorso anche tra la fine dell'attività agonistica e l'inizio della carriera da allenatore.