Intervenuto in una diretta Twitch sui canali ufficiali della Juve, l'ex difensore Andrea Barzagli ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è il suo legame con i tifosi.'La cosa più bella è ricevere l'affetto della gente. Mi capita spesso di trovare tifosi juventini e so quanta stima abbiano in me, lo hanno dimostrato alla mia ultima in casa, meglio di così non potevo finire'.