Andrea Barzagli, a DAZN, parla così della corsa Champions e scudetto: L'Inter ora ha un calendario abbordabile. La Roma invece dovrebbe guardarsi le spalle. Lautaro si è ritrovato adesso e come potenzialità è uno dei più forti del campionato. Abraham sta facendo una stagione ottima, nessuno si sarebbe atteso un rendimento così alla prima stagione in Italia. Mourinho sta facendo un lavoro speciale come lui. È stato bravo a rialzare la squadra e poi lui riesce sempre a trasmettere qualcosa sia alla piazza che alla squadra e penso che oggi sia emozionato anche lui".