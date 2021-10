In vista di Inter-Juventus di dopodomani sera, un grande ex bianconero come Andrea Barzagli si è così espresso alla Gazzetta dello Sport: "La Juve risalirà presto la corrente tornando a lottare per la vetta, insieme anche all’Inter. Al momento Napoli e Milan hanno qualcosa in più: il primo quest’anno ha sommato la qualità del palleggio alla qualità dell’attacco e ha fatto il pieno di fiducia.La risalita di Inter e Juve dipende anche dalle attuali ‘lepri’, di certo sarà un campionato aperto e combattuto".