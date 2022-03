Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato dagli studi di Dazn: "Milan? Adesso si gioca il campionato, in 10 partite. Con le grandi si esalta. Si sono dati una grande mano, corre, ha personalità e ha cambi importanti. Vittoria meritata nel complesso.



ATTACCANTI - Ci sono tre grandi attaccanti: Vlahovic, Osimhen e Abraham.



JUVE - Se vogliamo trovare il difettuccio diciamo che non brilla, il gioco è discutibile, però c'è la mentalità che arrivare alla conclusione e tirare su i trofei. Ed è quello che dà pressione davanti? Sì. Aldilà che possa piacere o meno, hanno passato anche anni a cercare la qualità oltre alla vittoria, un anno è andata alla fine, un anno no, con tutte le difficoltà del caso. Allegri sa come arrivare in fondo. Se le vincono tutte arrivano a 83 punti, con 83 vincere il campionato è molto basso, quindi vuol dire che lo perdono gli altri. Comunque 8, 7 o 5 punti adesso sono tanti".