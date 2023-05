Al termine della gara vinta a Bergamo, l'ex difensore della Juve Andrea Barzagli ha parlato così negli studi di DAZN.'La Juve veniva da alcune sconfitte, non era buono per il finale di stagione. Partita importante perché la Juve al secondo posto, ha preso 3 punti fondamentali per corsa Champions. Ha ritrovato Vlahovic che ha segnato nelle ultime due, Pogba ha messo minuti e sta meglio in vista delle ultime partite e della semifinale importante che si deve giocare. Questo fa morale'.