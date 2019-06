Andrea Barzagli proseguirà la propria carriera nella Juventus, anche dopo l'addio al calcio giocato. Un'idea viva nella mente dell'ex difensore già prima dell'esonero di Massimiliano Allegri: poteva unirsi allo staff tecnico dell'allenatore livornese, farà parte - con tutta probabilità - di quello di Maurizio Sarri. Questo lo scenario più concreto per il futuro del "professore della difesa": nelle scorse settimane si era parlato della possibilità di ricongiungersi con Antonio Conte all'Inter, ma il classe '81 non abbandonerà la Vecchia Signora. Dopo aver salutato lo Stadium da giocatore, "Barza" tornerà in un nuovo ruolo.