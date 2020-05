ha definitivamente lasciato la Juventus : quasi dieci anni, in cui ha vissuto la realtà bianconera prima da giocatore poi da collaboratore di Maurizio Sarri, col quale ha collaborato qualche mese per fare da collante tra staff e squadra e curare la parte difensiva. Ora inizia una nuova vita per l'ex difensore, che l'estate scorsa completato il Corso Uefa B per gli allenatori e presto potrebbe trovare una nuova panchina. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, Barzagli potrebbe far parte del prossimo staff di Max Allegri, col quale ha lavorato alla Juventus creando un feeling che va avanti ancora oggi.