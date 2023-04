Andrea, a DAZN, parla così del momento della Juventus.La sconfitta in semifinale di Coppa Italia ha inciso. E ora i punti pesano. Cos'è successo in questa giornata, più l'Atalanta: sono punti importanti. In casa di un Bologna che sta ritrovando entusiasmo, vuole finire bene.- "E' bello ugualmente vincere lo scudetto, quello è sicuro e possono stare tranquilli i giocatori del Napoli. Ma in una giornata così sarebbe stato incredibile"- "Il 352 ti porta a stare forse più basso, ma credo sia una questione di atteggiamento. Abbiamo visto creare poco per gli attaccanti, che non hanno grande fiducia. C'è da ritrovare la condizione di Chiesa, Vlahovic ormai da un mese, Milik è tornato... Sembra che questa squadra faccia fatica a creare superiorità""La stagione sarebbe positiva vincendo un trofeo. Tra Europa League e partecipazione alla Champions? Ecco, la Champions è determinante".