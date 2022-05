Intervenuto negli studi di Dazn, Andrea Barzagli ha detto la sua sulla stagione della Juve: "Il mio voto è sotto la sufficienza, per forza. Non solo per il risultato sportivo, ma perchè un club come la Juventus parte sempre per alzare trofei e quest'anno non ne ha conquistato nemmeno uno, perdendo due finali. In campionato è arrivata in Champions, però... Rispetto all'inizio di questo campionato, qualcosa di importante si è creato, delle buone basi. Con l'addio di Chiellini, però, andrà visto chi verrà inserito e andrà monitorata la crescita degli altri. Dybala andrà via, Chiesa tornerà dopo un lungo infortunio. Dovremo vedere il mercato".