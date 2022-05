Andrea Barzagli, a JTV, parla così poco prima di Juve-Inter: "Finale importante per entrambe le squadre, si ritrovano dopo la Supercoppa e ci auguriamo sia il massimo per il calcio italiano. La Juve ha un potenziale offensivo eccezionale, se lì davanti iniziano a giocare tra di loro possono far male all'Inter. I nerazzurri giocano un calcio globale e fanno bene dal basso, la Juve deve pressare bene. Gara aperta o chiusa? Dipende se ci saranno episodi ad inizio partita, secondo me se la giocheranno a viso aperto".