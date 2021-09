Andrea, a margine di un evento a Firenze, ha parlato ai microfoni di TMW."Le prime partite sono sempre emozionanti e con tanti gol. Tutto molto interessante: c'è qualche certezza, altre meno"."Potevano starci, magari non così. Due partite strane e comunque siamo solo all'inizio. Con lui sono 30 gol assicurati. La Juve però ha giocatori in grado di segnarne diversi"."Avevo detto Inter o Juventus e rimango sempre della stessa idea. Forse l'Inter ha qualcosa in più, la vedo molto convinta. Mi piace pure il Napoli ma potrebbe esserci qualche sorpresa. Abbiamo perso 4-5 giocatori molto importanti, dobbiamo però mettere in risalto come abbiamo vinto l'Europeo, che i nostri ragazzi sono stati i migliori d'Europa e quasi tutti giocano in Europa"."Sì, è normale che prima o poi i cicli finiscano".