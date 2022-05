Andrea Barzagli ha sfidato Massimiliano Allegri a un gioco da tavola mooolto particolare

TeoreMAX: la versione di Allegri, prossimamente su DAZN. pic.twitter.com/pHrXYbIOFd — DAZN Italia (@DAZN_IT) May 22, 2022

"Aah, c'è l'aria condizionata qui, ragazzi!". Inizia così il teaser di "Andrea Barzagli intervista". Ed è esattamente così come viene annunciato: il grande ex con l'allenatore di mille avventura e tantissime vittorie.Prima domanda: "Come sei messi con i giochi da tavola?". Risposta di Allegri: "Un po' ne ho fatti, ora ormai... con l'età meno".Barzagli incalza: "Puoi vendicarti con un aneddoto su di me". E Allegri, dopo una grossa risata, racconta: "Ti ricordi quella partita con il Manchester United in casa, vincevamo 2-1... te da quella partita lì nons ei più uscito, in crisi totale!". Si gioca a biliardino e Allegri aggiunge: "Non hai più rispetto per quelli vecchi". Grande attesa, per il TeoreMax. Prossimamente su DAZN.