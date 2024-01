Andrea, ex difensore della Juventus, ha parlato alla Gazzetta della lotta scudetto: "Però la prima metà del campionato ha detto che la Juventus c'è e fin qui ha collezionato 46 punti, soltanto due in meno rispetto alla squadra di Inzaghi. Ci auguriamo tutti per lo spettacolo del campionato che il derby d'Italia per lo scudetto si risolva soltanto nelle ultime giornate. Sono convinto che la Juventus se la giocherà perché non ha impegni europei, che comunque ti possono leggermente affaticare, e possiede un gruppo unito e affamato. Sì, ricorda quello del nostro primo scudetto con Antonio Conte in panchina (2012), quello del successo in volata contro il Milan di Ibrahimovic e Thiago Silva. Danilo e compagni stanno crescendo di partita in partita. E poi c'è Allegri, un allenatore abituato a vincere i campionati".