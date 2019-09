Andrea Barzagli è ufficialmente tornato alla Juventus nella giornata di ieri ed oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, farà il suo esordio ai campi della Continassa. Niente scarpini e casacca però, per lo storico centrale bianconero, ma fischietto e lavagnetta: la sua nuova carriera, comunque, riparte dalle retrovie. Sarà infatti proprio Barzagli il referente di Sarri sulla difesa ed avrà il compito di guidare i vecchi (Bonucci e Rugani, aspettando Chiellini) ed inserire i nuovi (De Ligt e Demiral) nel contesto tattico che vorrà il tecnico: Barzagli potrà lavorare individualmente con i giocatori per affinarne la tecnica e suggerire qualche trucchetto del mestiere che, fino a quattro mesi fa, facevano dello stesso Barzagli un difensore importante per la Juventus.